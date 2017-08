17.08.17 -

Essen - Bastille, Emeli Sandé und Frank Goosen: Beim 17-tägigen Zeltfestival Ruhr werden von Freitag (18. August) an internationale und nationale Musiker und Kabarettisten auf den Bühnen stehen. Zur Jubiläumsausgabe des Musik- und Comedy-Festes erwarten die Veranstalter etwa 140 000 Besucher in der weißen Zeltstadt am Kemnader See bei Bochum und Witten.