27.04.17 -

Zittau - Sänger aus Deutschland, Polen und Tschechien treffen sich am 7. Mai in Zittau zum ersten Dreiländereck-Chorfest. 16 ganz unterschiedliche Chöre haben sich angemeldet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Darunter seien Musiker aus Zittau, Bautzen und Dresden sowie aus den beiden Nachbarländern.