22.09.17 (nmzMedia - Jörg Lohner) - Stuttgart - "Brahms wusste, was Freundschaft heißt", schwärmt Gil Shaham​. Und er freut sich darauf, als Artist in Residence beim SWR Symphonieorchester​ alte Freunde wieder zu treffen und neue Freundschaften zu schließen. nmzMedia traf den Geiger zu den Proben seines Antrittskonzerts in der Liederhalle Stuttgart.

Sehen Sie das Video hier:

https://www.swr.de/swr-classic/gil-…