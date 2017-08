07.08.17 (Jörg Lohner) - Elmau - Zum Tode von Walter Levin zeigen wir noch einmal unseren Filmbeitrag aus dem Jahr 2010 zur Reihe "Thema Musik Live":

Thema Musik Live - die Radio-Diskussionsrunde auf BR-Klassik - widmet sich 2010 komplett dem Thema "Emotionen", und zwar jeweils in Bezug auf unterschiedliche Gattungen in der Musik. Die erste Ausgabe dieser thematischen Reihe, ausgestrahlt am 14. Januar live aus dem luxuriösen Schlosshotel Elmau, nahm passend zur zeitgleich dort stattfindenden internationalen Kammermusikwoche die Bedeutung von Emotionen in der und für die Kammermusik ins Visier. Wir haben die Diskussion verfolgt, die Gesprächsteilnehmer hinter den Kulissen getroffen und die Stimmung an diesem Tag an dem märchenhaften Ort in den Alpen eingefangen.