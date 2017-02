03.02.17 (nmzMedia - Jörg Lohner) - Stuttgart - Irokesen-Schnitt, Metal-T-Shirt und Tattoos am ganzen Körper - der Österreicher Bernhard Gander ist nicht das, was in die Klischeevorstellung eines zeitgenössischen Komponisten passt. Sein neuestes Werk "Totenwacht" erlebt mit dem SWR Vokalensemble am kommenden Samstag, den 4.2., beim Eclat-Festival in Stuttgart seine Uraufführung. Einmal mehr beweist er, dass das Äußere bei ihm Programm ist und sich in seinem Werk spiegelt - dabei aber stets musikalisch intelligent und nie plakativ.

nmzMedia hat im Auftrag des SWR dieses kleine 4-Minuten-Porträt bei den Proben in Stuttgart gedreht:

