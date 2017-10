18.10.17 -

Neubrandenburg - Mit einem Benefizkonzert des Görlitzer Bachchores begeht die Neubrandenburger Günther Weber Stiftung an diesem Freitag ihr zehnjähriges Jubiläum. Der Erlös des Chorauftrittes in der Konzertkirche soll den Kinder-, Jugend- und Familienprojekten der Stiftung zugute kommen, teilte Sprecherin Diana Hackmann am Dienstag mit.