(nmz) -

Schon als 18-Jähriger „durfte“ Reinhart von Gutzeit (geb. am 18. Februar 1947) an seiner Ur-Musikschule in Meerbusch Geige unterrichten. Immerhin hat die renommierte Geigerin Petra Müllejans vom Freiburger Barockorchester damals ihre ersten Schritte in seiner Klasse gemacht. Auch sein Schulmusik- und Germanistikstudium brachten ihn nicht von der Musikschule-Straße ab. 1974 wurde ihm die Leitung der Musikschule Rheinbach übertragen, fünf Jahre später die der großen und angesehenen Musikschule Bochum. Sechzehn Jahre dauerte diese Ära, in der er durch wegweisende Impulse zur Weiterentwicklung der Bildungsinstitution Musikschule – mir immer noch unvergessen, seine Rede in Aachen über Musikschulen als Brückenbauer – zum größten Hoffnungsträger des VdM wurde, der ihn dann 1990 zu seinem Bundesvorsitzenden wählte.