Das Jahr der großen Pop-Toten (Bowie, Prince, Cohen) klang Weihnachten aus mit der Nachricht von dem Ableben eines Mannes, der den Weihnachtshit der letzten drei Jahrzehnte geliefert hat, „Last Christmas“. Damals, in den frühen 80er-Jahren, war George Michael noch die bessere Hälfte von „Wham!“ gewesen, den Posterboys der MTV-Ära. Ein paar Jahre später trennte sich das Duo und George Michael begann mit einem Duett mit Aretha Franklin, der „Queen of Soul“, eine erstaunliche Solokarriere als einer der besten Blue-Eyed-Soul-Crooner seiner Generation.

Schon vor seinem Solodebüt „Faith“ war er mit „Careless Whisper“ in den R’n’B-Charts gelandet. Aber nun verwandelte er sich endgültig in einen weißen Soulsänger, der mit seiner tollen Stimme mit den Backbeats spielte. Und so hauchte er Songs von Stevie Wonder oder den Temptations neues Leben ein. Und schrieb sich wunderbare Popballaden auf den Leib: „Cowboys And Angels“, „Jesus To A Child“ oder „Father Figure“.

Selbst ein Coveralbum mit „Songs from the last century“ meis­terte er mit seiner Phrasierungskunst besser als viele moderne Popjazzsänger. Seine wunderbare Version von „Roxanne“ ließ das Original von Sting weit hinter sich. Wie Michael Jackson oder Prince definierte er das MTV-Zeitalter mit seinen Videos entscheidend mit. Zu den Höhepunkten jener Zeit gehört der Clip zu „Freedom 90“, in denen Supermodels wie Tatjana Patitz, Linda Evangelista oder Naomi Campbell mit seiner Stimme singen.

Eine ziemlich „queere“ Idee, wie man heute sagen würde. 1998 wurde George Michael in einer öffentlichen Toilette in Beverly Hills festgenommen und wegen „unzüchtigen Verhaltens“ verurteilt. Ein paar Monate später tanzte George Michael zusammen mit Mary J. Blige in dem Video zu Stevie Wonders „As“ in einem mit ihren Doppelgängern vollen Club. Für 2017 war ein Album geplant.