02.02.17 -

Bautzen - Die ganze Welt ist voller Lieder: Das erste Kindermusikfestival feiert an diesem Donnerstag in der Oberlausitz Premiere. Das Festivalprogramm bietet bis Samstag 16 Mitmachkonzerte für Mädchen und Jungen sowie musikpädagogische Workshops für Erzieher, Lehrer und Eltern an. Mit dabei sind beispielsweise die Liedermacher Donikkl und Gerhard Schöne sowie Rhythmik-Pädagoge Rolf Grillo.