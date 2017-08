Das Programm des klassischen Radiosenders reicht von den ikonischen Einspielungen Herbert von Karajans und der Berliner Philharmoniker über die legendären Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker und Leonard Bernsteins „West Side Story“ bis zu den gefeierten Aufnahmen aktueller Stars wie der Violinistin Anne-Sophie Mutter, der Sopranistin Anna Netrebko, dem Klavier-Virtuosen Lang Lang und des Komponisten Max Richter. Bei Prime Music, enthalten in der Amazon Prime-Mitgliedschaft, ist der Streaming-Radiosender Deutsche Grammophon mit einer kleineren Auswahl klassischer Werke zum Reinhören verfügbar.

Der Deutsche Grammophon Radiosender ist auf music.amazon.de/stations und für Mitglieder von Prime Music und Amazon Music auf allen Mobilgeräten über die Amazon Music App verfügbar.

Dr. Clemens Trautmann, President der Deutschen Grammophon: „Die Deutsche Grammophon gilt als Qualitätssiegel für die hochwertigsten Aufnahmen, und zwar von Musiklegenden wie Karajan und Bernstein über Ikonen der Gegenwart wie Anne-Sophie Mutter und Lang Lang bis zu den spannendsten Newcomern. Zusammen mit Amazon Music haben wir den ersten Streaming-Radiosender für klassische Musik mit einem Major-Label-Branding ins Leben gerufen. Das gelbe Logo dient Liebhabern der klassischen Musik auf der ganzen Welt als Orientierung und lässt sie die besten Aufnahmen leicht entdecken – in der physischen und der digitalen Musikwelt.“

Als eines der ältesten und bedeutendsten Klassiklabel steht die Deutsche Grammophon seit ihrer Gründung 1898 stets für höchste künstlerische und technologische Standards. Das Label gilt bis heute als absolute Autorität und Referenz für klassische Musik und ist Teil der Universal Music Group, des Weltmarktführers im musikbasierten Unterhaltungsgeschäft.

Freunde klassischer Musik finden bei Amazon zudem eine große Vielfalt an Genre-, Künstler- bzw. Epochen-spezifischer Radiosender wie Best of Klassik, Mozart, Klaviermusik, David Garrett, aber auch Alternative Rock und Lounge & Bar mit über 40 Millionen Audio-Titeln – und zwar in hochwertiger Streaming-Qualität von 256kB/s.

Pressemitteilung der Universal Group