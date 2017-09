Stolpe - Die 25-jährige Cellistin Emilia Lomakova hat den Usedomer Musikpreis 2017 gewonnen. Festivalintendant Thomas Hummel übergab den mit 5000 Euro dotierten Sonderpreis der Oscar und Vera Ritter-Stiftung am Dienstagabend im Schloss Stolpe auf Usedom, wie das Festival am Mittwoch mitteilte.

Die in Odessa am Schwarzen Meer geborene Cellistin spielte im Konzert die Clara Schumann gewidmeten «Zwei Lieder ohne Worte» von Felix Mendelssohn Bartholdy. Die Preise des Usedomer Musikfestivals gehen an Nachwuchskünstler, die durch herausragende musikalische Leistungen auffallen. Die Oscar und Vera Ritter-Stiftung fördert seit rund 50 Jahren hochbegabte Nachwuchskünstler etwa durch die Vergabe von Einzelstipendien, Sonderpreisen oder Leihinstrumenten.

Das Usedomer Musikfestival hat am 23. September begonnen. Im Fokus steht diesmal Dänemark. Bis zum 14. Oktober präsentieren Musiker und Ensembles die Musiktradition des nördlichen Nachbarlandes von der Klassik bis zum Jazz. Die Veranstalter erwarten etwa 14 000 Besucher.