14.08.17 -

Neubrandenburg - Einen Monat nach der feierlichen Einweihung der Riesen-Orgel in Neubrandenburg können Gäste den Klang des imposanten Instrumentes jetzt auch kostenlos genießen. An diesem Dienstag beginnen die Mittagskonzerte in der St.-Marienkirche, wie ein Sprecher der Stadt Neubrandenburg am Montag mitteilte.