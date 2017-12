(nmz) -

Der Komponist, Produzent und Musiker Gerd Baumann schrieb die Musik zu zahlreichen Kinofilmen wie „Almanya“, „Zettl”. „Spieltrieb”, „Sommer in Orange”, „Groupies bleiben nicht zum Frühstück” u.v.m. Seite vielen Jahren arbeitet er mit Marcus H. Rosenmüller zusammen. Seine Filmmusik zu „Wer früher stirbt ist länger tot“ wurde 2007 mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie „Beste Musik“ ausgezeichnet. Baumann schreibt und spielt mit der Gruppe „Dreiviertelblut”, betreibt den Münchner Live-Musik Club „MILLA“ sowie das Plattenlabel Millaphon Records und leitet den Studien­gang „Komposition für Film und Medien” an der Musikhochschule München.