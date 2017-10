Bernhard Henrik Crusell: Klarinettenkonzert Es-Dur op. 1, hg. von Nicolai Pfeffer, Klavierauszug von Johannes Umbreit. Verlag G. Henle HN 1208

Crusell zählte zu den hervorragenden Klarinettenvirtuosen seiner Zeit. In Finnland geboren, ging er 1791 nach Stockholm und wurde dort Mitglied der Königlichen Hofkapelle. Aber auch als Komponist genoss er hohes Ansehen und wurde schnell international bekannt. In Verbindung mit dem Dresdner Instrumentenbauer Heinrich Grenser war er an der Weiterentwicklung des Klappen-Mechanismus der Klarinette beteiligt. Crusell hat unter anderem die Klarinettenkonzerte von Krommer, Tausch, von Winter und Mozart in Schweden erstaufgeführt. Das vorliegende, dreisätzige Konzert Crusells erschien 1811. Es lässt eine klare Konzeption und stilistische Reife sowie Vertrautheit mit den Spielmöglichkeiten der Klarinette erkennen. Wie die Klarinettenkonzerte von Mozart und Weber so ist auch dieses dem Instrument „auf den Leib geschrieben.“ Schwierigkeitsgrad: Mittelstufe 2, für die Ausbildung sehr empfehlenswert. Nicolai Pfeffer, der Herausgeber, steuert ein sehr interessantes und fundiertes Vorwort bei.

Johannes Brahms: Clarinet Album. Arr. von James Rae für Klarinette und Klavier. Universal Edition UE 21713

Eine bunte Sammlung fachkundiger, gelungener Arrangements. Neben Liedern sind unter anderem der Ungarische Tanz Nr. 5 und Ausschnitte aus dem Andante der 3. Sinfonie enthalten. Anliegen dieser Sammlung ist es, junge Klarinettenschüler mit der wunderbaren Musik von Johannes Brahms vertraut zu machen. Bewusst wurden klarinettenfreundliche Tonarten für diese Arrangements ausgewählt. Insgesamt 10 Titel, Tonumfang überwiegend bis a 2 (d 3), Klavierpart etwas anspruchsvoller, Klarinette Schwierigkeitsgrad U2 / M1.