Nimmt man Ernst Gaetkes „Etüdenschule für Posaune zur Einführung in den modernen Stil“ aus den 30er-Jahren in die Hand und vergleicht sie mit „Die Spieltechnik der Posaune“ des Autorengespanns Mike Svoboda und Michel Roth von 2017, dann sieht man an der Literatur für das schwer spielbare Blechblasinstrument exemplarisch, welchen Weg die zeitgenössische Musik in den letzten acht Jahrzehnten gemacht hat. Faszinierend.