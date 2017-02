Theo Geißler wird 70. Für einen Jungspund wie ihn ist das kein Alter. Deshalb hat sich die nmz-Redaktion überlegt, dass das gewöhnliche Salbader doch irgendwie peinlich ist und den „jungen“ Kolleg/-innen von „musik-mitallemundvielscharf.de“ die Aufgabe übertragen. Und was interessiert junge Leute die Welt von gestern.

Sie prüften Theo und „seine“ nmz auf Herz und Nieren. Was mit Print, Interview und redaktioneller Nachbearbeitung gemeint ist, üben sie noch. Alle Antworten in unserer „Whats-App-Chat-Montage“ durch „nmz Theo“ sind, bis auf eine prominente Ausnahme, wörtliche Zitate aus Texten, die Theo Geißler in den vergangenen Jahren geschrieben hat.