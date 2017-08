Der Münchner teilte sich den Platz am Freitag mit Alexander „The Jinja Assassin“ Roberts aus Australien. Luftgitarren-Champion wurde Matt „Airistotle“ Burns aus den USA, der bereits im letzten Jahr den kuriosen Wettbewerb gewann. Der zweite deutsche Teilnehmer, Marc „Airbreaker“ Dumont, kam auf Platz 9.

Bei dem Wettbewerb geht es darum, zu einem einminütigen Musikstück auf einer imaginären Gitarre zu spielen. Bewertet wird die Performance. Trotz des kalten Wetters gelang es den 15 Artisten einen dampfenden Auftritt hinzulegen, hieß es von den Veranstaltern. In diesem Jahr kamen die Teilnehmer aus USA, Südkorea, Japan, Taiwan, Kanada, Großbritannien, Schweden Australien und Finnland. Die Luftgitarren-WM wird seit 1996 in Oulu veranstaltet und ist Teil eines Festivals. Das Motto lautet: Make Air not war.