01.12.17 -

Andreas Eduardo Frank wurde 1987 in Nürnberg geboren und begann 2010 sein Doppelstudium in Komposition und Gitarre an der Hochschule für Musik Würzburg. Er erhielt in seiner bisherigen Studienzeit Kompositionsunterricht bei Heinz Winbeck, Márton Illés, Tobias PM Schneid und Erik Oña sowie Gitarrenunterricht bei Jürgen Ruck. Ergänzend nahm er an Kursen bei Simon Steen-Andersen und José María Sánchez-Verdú teil.