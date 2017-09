Köln (dpa/lnw) - Noch bis zum Freitag messen sich Nachwuchs-Dirigenten aus aller Welt in Köln, um den «Deutschen Dirigentenpreis» zu erlangen. Am Mittwoch begann der öffentliche Teil des Musik-Wettbewerbs - also vor Publikum. Die Kandidaten haben jeweils 30 Minuten Zeit, um die Jury in der Kölner Philharmonie von ihren Fertigkeiten am Taktstock zu überzeugen. Pflichtstück für alle war «Sechs Stücke für Orchester op. 6» von Anton von Webern. Der Wettbewerb wird in dieser Form erstmals ausgetragen.

Lesen Sie dazu einen Bericht von Jonas-Erik Schmidt, dpa

Die Kunst der Windmühle: Wie gewinnt man einen Dirigenten-Wettbewerb?

Dirigenten sind so etwas wie die Kunstturner der Musik. Wenn die Maestros mit dem Taktstock am Pult stehen, umweht sie die Aura des Genies. Ganze Konzertsäle folgen ihren Bewegungen. Musikalisch Mittelbegabte kratzen sich dennoch gelegentlich am Hinterkopf. Sind die ganzen Schwünge wirklich nötig? Und was unterscheidet einen guten von einem schlechten Dirigenten? Die Kunst des Dirigierens ist eine, die man erklären muss.

Thomas Guggeis gehört zu den guten Dirigenten seiner Generation, so viel lässt sich sagen. Deshalb erklärt sich einiges schon, wenn man ihn nur beobachtet. Mit Hemd und Taktstock steht er in der Kölner Philharmonie vor dem WDR Sinfonieorchester, dessen Mitglieder dürften im Durchschnitt deutlich älter sein als er. Guggeis, Jahrgang 1993, hält inne. «Die Zweiunddreißigstelnote, jambada-jambada-jambada, die ist zu schnell», sagt er in höflichem Ton. Er zerlegt das Stück in seine Einzelteile. Dann setzt er sie wieder zusammen. Und nun noch mal, bitte.

Der Jung-Dirigent ist einer der Kandidaten für den «Deutschen Dirigentenpreis», um den noch bis zum Freitagabend in Köln mehrere Nachwuchs-Dirigenten kämpfen. In das Finale schafft er es am Ende leider nicht. Allerdings wurden überhaupt nur zwölf Kandidaten zugelassen, sie kommen aus Deutschland, Armenien, China und anderen Ländern. Wer hier auftritt, hat in jedem Fall Talent. An die Bestplatzierten werden 35 000 Euro ausgeschüttet. Zudem winken Engagements und Assistenzen bei namhaften deutschen Orchestern und Opernhäusern. Einer der Initiatoren ist der Deutsche Musikrat.

Der Wettbewerb wirft ein Schlaglicht auf einen sehr speziellen Beruf. Er ist Kunst, na klar. Aber irgendwie muss es ja bewertungsfähig sein, sonst könnte eine Jury keinen Sieger küren. Natürlich muss ein Dirigent eine Partitur kennen. Und sonst? Ist es die Technik?

Naja. «Es gibt überhaupt keine Technik beim Dirigieren», sagt Lothar Zagrosek, Dirigent und Jury-Chef. Jedenfalls keine im engeren Sinne. Es gebe so etwas wie «Schlagarten». Aber eigentlich sei der Begriff Technik dafür schon zu viel. «Jeder Pianist, jeder Geiger, jeder Sänger braucht wesentlich mehr Technik als ein Dirigent», sagt er.

Viele Kriterien für einen guten Dirigenten lassen sich nicht wie mit der Gießkanne auf alle gleichermaßen anwenden. Sie sind weich. Thema Körpersprache. «Das ist dann ein ganz individueller Ausdruck, den jeder für sich selbst entwickeln und finden muss», sagt Zagrosek. «Je nachdem, ob er klein oder groß, dick oder dünn ist. Oder mehr sportlich oder mehr introvertiert.»

Das erklärt auch die Extreme. Während die eine Dirigenten-Fraktion wild gestikulierend ihre Anzüge durchschwitzt, übt sich die andere in Minimalismus. Beides kann auf seine Art richtig sein. «Man erlebt es sehr oft, dass Dirigenten anfangen als Windmühle und sich dann aber mit höherem Alter immer mehr beruhigen», berichtet Zagrosek. «Man lernt dann auch, nicht nur die Arme und die Hände einzusetzen, sondern auch das Gesicht, die Augen. Das ist ganz wichtig, dass man das Orchester mit den Augen führt.» Als Beispiel führt er Richard Strauss an. Der sei in jungen Jahren ein «wilder Schläger» gewesen. Und später total reduziert.

Wilson Ng, Kandidat aus China, erklärt es so: Ein guter Dirigent sei jemand, der eine sehr gute Vorstellung vom Klang eines Stückes hat - noch bevor er vor ein Orchester tritt. «Der Klang eines Orchesters kann ausdrücken, was ich fühle», sagt er.

Woran es unter den Beteiligten des Dirigenten-Wettbewerbes überhaupt keine Zweifel gibt: Dass man einen Dirigenten braucht. «Es gibt Stücke, da kommt ein Orchester keine drei Takte weit ohne Dirigent», sagt Jury-Chef Zagrosek.

