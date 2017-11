Hierzu bietet „Nachts im alten Schloss“ eine Melodie in Moll – auch dies ein altbewährtes, sicheres Stilmittel – jedoch trägt sie nur über zwei Takte, um danach immer wieder unverändert wiederzukehren. Mehr Potenzial hat „Fiddlers on Stage“ mit seiner nachempfunden irischen Melodik.

Dies gilt jedoch meist nur für die beiden Geigenstimmen und eventuell die Cellisten/-innen des Orchesters. Wo diese sich Melodien und Motive zuspielen, bleiben Bratschen über weite Strecken in der Rolle des so genannten Begleitinstruments gefangen, auch eine Kontrabass-Stimme für eine/n unter zehnjährige/n Spieler/-in, die sich über das gesamte Stück ausschließlich in Vierteln bewegt, muss doch mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Und es ist wirklich bedauerlich, dass sich die Gleichberechtigung der Instrumente, wie sie für instruktive pädagogische Kompositionen unbedingt gefordert werden muss, sich in diesen beiden Stücken noch immer nicht realisiert, es sei denn, man nutzt die in den Bratschenschlüsseln notierten Geigenstimmen und lässt den weniger attraktiven eigentlichen Bratschenpart unausgeführt.