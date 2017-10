Band 1 und 2 von „Fiedel Max“, ursprünglich für Violine konzipiert, wurde bereits in 2015 für Violoncello herausgegeben, 2016 sind nun auch Band 3 und 4 erschienen. Es handelt sich um eine ausgesprochen gelungene Adaption von Charakterstücken unterschiedlicher Stilistik in progressiver Anordnung. In Band 3 wird der Lagenbereich um die halbe Lage und die 4. Lage einschließlich Flageolett erweitert, in Band 4 werden Kenntnisse des gesamten Halslagenbereichs vorausgesetzt. Die 2. und 3. Lage mitsamt weiter Griffstellung werden nicht gesondert eingeführt, ein methodisches Manko, das sich aber beispielsweise durch das Studium von W. Köppens „Position Fun“ ausgleichen lässt. Die Klavierbegleitung ist bewusst einfach gehalten, um das frühe Zusammenspiel mit gleichaltrigen Mitspielern/-innen zu ermöglichen, könnte ansonsten aber vor allem rhythmisch etwas aufgepeppt werden. Das Notenbild ist sehr gut lesbar und mit einigen hübschen Schwarz-Weiß-Illustrationen erfreulich sparsam aufgelockert.

Die beiliegende CD enthält zu jedem Stück jeweils Demo- und Play-along-Versionen. Wem das Tempo zu schnell ist, erhält Versionen „im Schneckentempo“ per Internet und kostenlosem Download. Fazit: Die Vortragsstücke dieser Reihe werden von Schülern/-innen, gleich welchen Alters, geliebt und auch regelmäßig geübt, denn sie machen einfach Spaß. Aus pädagogischer Sicht tragen sie in hohem Maße dazu bei, den Sinn für Rhythmik, Melodik und Klanggestaltung zu schärfen sowie musikalischen Ausdrucks- und Gestaltungswillen zu entwickeln. „Fiedel Max goes Cello“ ist eine ausgesprochen wertvolle und inzwischen unverzichtbare Ergänzung für den praktischen Unterricht.