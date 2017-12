Neue Fachrichtungen, zertifiziertes Jungstudium – Die Musikakademie Kassel erweitert ihr Studienangebot

Nach der erfolgreichen Akkreditierung erweitert die Musikakademie der Stadt Kassel „Louis Spohr“ ab dem Wintersemester 2017/18 ihr Studienangebot. Das teilte die Akademie in einer Pressemeldung mit. Sie reagiere damit auf die Entwicklungen im Bereich der musikalischen Bildung der letzten Jahre: „Die Fachrichtung ‚Elementare Musikpädagogik‘ ist künftig als Vertiefungsschwerpunkt wählbar, damit sich alle Studierenden bestmöglich auf die Anforderungen des Berufslebens und des Arbeitsmarkts vorbereiten können, zum Beispiel im Hinblick auf eine Qualifizierung für gemeinsame Unterrichtsangebote von Musikschulen mit Bildungs- und Sozialeinrichtungen bei Integration oder Inklusion. Außerdem werden mit ‚Musiktheorie‘ und ‚Komposition in der musikpädagogischen Praxis‘ zwei neue Fachrichtungen angeboten.“

Ferner biete die Musikakademie künftig einen zweiten Bachelorstudiengang an: „Musik im Kontext freiberuflicher oder selbstständiger Tätigkeit“. Studienziel sei die Qualifizierung im Hinblick auf die besonderen Anforderungen dieses Berufsfelds. In den angebotenen Fachrichtungen (Instrument, Gesang, Ensembleleitung, Komposition) stünden zum Beispiel die Stärkung der Fähigkeiten im Blattspiel und der kurzfristigen Erarbeitung von Partituren im Vordergrund. Darüber hinaus würden Selbstmanagements-, Organisations- und Teamfähigkeiten gezielt gefördert.

Als erstes Ausbildungsinstitut bietet die Musikakademie nach eigenen Angaben ein zertifiziertes Jungstudium in allen Hauptfächern an. Bis zu 80 der üblicherweise in Musikbachelorstudiengängen vorgesehenen 240 Leistungspunkte könnten zukünftig bereits parallel zum Besuch der allgemeinbildenden Schule erworben werden und seien anrechenbar.

Derzeit studieren 130 junge Menschen aus 20 Nationen in Kassel. Seit der staatlichen Anerkennung als Berufsakademie im Jahr 2011 nehmen die Praxis- und Berufsfeldorientierung einen besonderen Stellenwert im Studienangebot ein. Die Akkreditierung und Zertifizierung des Studienangebots erfolgte auf der Grundlage der Beschlüsse des Deutschen Hochschulrats und der Kulturministerkonferenz durch die Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover. www.musikakademie-kassel.de

Ausgezeichnete Pianisten – Die Preisträger des Franz Liszt Wettbewerbs in Weimar stehen fest

Vom 23. Oktober bis 2. November 2017 fand an der Weimarer Musikhochschule der 5. Internationale Franz Liszt Wettbewerb für Junge Pianisten statt. Insgesamt 58 Musikerinnen und Musiker aus 23 verschiedenen Ländern waren für die drei Wertungsrunden nach Weimar gereist. Den 1. Preis in der jüngeren Kategorie I (bis 13 Jahre) gewann die 13-Jährige Ariya Laothitipong aus Thailand. Ein 2. Preis wurde nicht vergeben, dafür der 3. Preis gleich dreifach: Ihn erspielten sich der 10-jährige Ryan Martin Bradshaw (Slowakei), der 13-jährige Kacper Kuklinski (Polen), der auch den Preis der Junior-Jury gewann, sowie der 11-jährige Ben Lepetit (Deutschland). Ben Lepetit gewann zusätzlich einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines Barockwerkes. In der älteren Kategorie II (14–17 Jahre) erspielte sich der 17-jährige Schweizer Simon Bürki den 1. Preis. Bürki gewann zusätzlich den Theodor Hlouschek-Sonderpreis der Neuen Liszt Stiftung für die beste Improvisation, den EMCY-Sonderpreis, den Preis der Junior-Jury sowie einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines Barockwerkes. Den 2. Preis gewann die 14-jährige Barbare Tataradze aus Georgien, der 3. Preis ging an den in Deutschland lebenden 17-jährigen Südkoreaner Jeonghwan Kim. Kim erspielte sich auch zwei Sonderpreise für die bes­te Interpretation einer klassischen Sonate sowie eines Werkes von Béla Bartók. Der 6. Internationale Franz Liszt Wettbewerb für Junge Pianisten findet im Jahr 2020 statt. www.hfm-weimar.de/liszt-junior