Komponist Telemann und Verleger Henle stehen sich als Notenstecher, Verleger und Händler von einst und jetzt gegenseitig nicht nach, was Konzeption, Umsicht und Sorgfalt ihrer Notenausgaben angehen; denn ähnlich der Druckausgabe der „Sonate metodiche“ des Jahres 1728 stellt Henles Neuausgabe von 2016 eine einzigartige Spielvorlage dieser sechs Sonaten dar: Sie geben genau das wieder, was Telemann seinerzeit für sich und seine Zeitgenossen in der Kunst der Verzierung als festgelegt sehen wollte: eine schriftliche Fixierung, wie speziell in langsamen Sonatensätzen dem Trend und der Mode entsprechend in Echtzeit mit freien Veränderungen, galanten Rhythmen, synkopischen Akzenten und sangbaren Manieren, leicht ausgeschmückter Melodieführung umzugehen ist.

Um die von ihm gepflegte Methode als verbindlich zu vermitteln, legte er deshalb bei der Druckausgabe über die Solostimme eine weitere Notenzeile mit der „ornamentierten Variante“. Solches bietet uns jetzt auch in der bekannten taubenblaugrauen Hülle die wiederum opulent ausgestattete und liebevoll zubereitete Henle Urtext-Ausgabe; denn hier dürfen außerdem Solist, Bass- und Continuo-Spieler die Stimmen der Spielpartner in ihrer Notenausgabe in verkleinerter Drucktype mitverfolgen, und die Basslinie ist durchweg mit Akkord-Ziffern besetzt. So tragen 300 Jahre danach die Methodischen Sonaten (weitere sechs Sonaten als Band II, HN 1466, 2017) wie eine temporäre Grammatik stilgetreuen Interpreten – ob auf Traversflöte oder Violine oder auf anderen Melodieinstrumenten – zur authentischen Wiedergabe bei.

Über Telemanns vielseitiges Engagement in Drucktechnik und Merchandising lesen wir im Vorwort; wichtige weiterführende Anmerkungen finden wir zur Aufführungspraxis, zur Quellenlage und zur Editionspraxis.