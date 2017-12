01.12.17 -

München - Der Frequenztausch des Bayerischen Rundfunks zugunsten der Jugendwelle Puls ist noch keine beschlossene Sache. «Ich habe in dieser Frage bisher nichts in Bewegung gesetzt», sagte der BR-Intendant Ulrich Wilhelm am Donnerstag in München. Er sei weiter im Gespräch mit den Verlegern und den privaten Rundfunkbetreibern.