Das Finale in Gütersloh bestritten am Samstag fünf Sängerinnen und fünf Sänger. Insgesamt wurden Geldpreise in Höhe von 60 000 Euro an die jeweils drei besten Frauen und Männer vergeben. Die weiteren Finalteilnehmer erhielten Förderpreise.

Seit mittlerweile 30 Jahren veranstaltet die Bertelsmann-Stiftung im Abstand von zwei Jahren den Gesangswettbewerb «Neue Stimmen» und sucht junge Operntalente. 2017 haben sich 1430 Nachwuchssänger aus 76 Nationen beworben. Für die Endrunde fanden an 24 Orten weltweit Vorsingen statt - 42 Sänger hatten sich qualifiziert.