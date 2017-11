23.11.17 -

Dießen am Ammersee - Das Carl Orff-Fest kehrt im nächsten Jahr ins Kloster Andechs zurück. Unter dem Namen «Carl-Orff-Fest Andechs Ammersee 2018» werde das Festival im nächsten Sommer nach zweijähriger Pause mit einem neuen Konzept, aber auch mit neuen Spielstätten nun auch am Ammersee wiederbelebt, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.