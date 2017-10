Vier Produktionen sind nun mit dem begehrten Medienpreis LEOPOLD ausgezeichnet worden, dem Gütesiegel des VdM für besonders „gute Musik für Kinder“. Die Gewinner sind die CDs „Kinderlieder für alle! 35 Lieder zum Mitsingen“ (Carus-Verlag), „Kasimirs Abenteuer – Ein Lavastein auf wichtiger Mission – Ein A-cappella-Märchen” (don camillo chor), „Pechvogel und Glückskind – Klassische Musik und Sprache“ (Edition SEE-IGEL) und „Die Orchestermäuse – Ein musikalisches Märchen“ (Hug & Co. Musikverlage).



Überreicht wurde der LEOPOLD durch den VdM-Vorsitzenden Ulrich Rademacher und den Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, Ralf Kleindiek. Ulrich Rademacher sagte: „Die Idee zum Medienpreis LEOPOLD war von Anfang an, noch mehr ‚gute Musik‘ in die Familien zu tragen und damit Musik als lebensbegleitendes Gut so früh wie möglich Kindern zugänglich zu machen. Auch im aktuellen, elften Wettbewerbszyklus haben uns Produzenten und Verlage, Komponisten und Künstler wieder mit ihren Ideen, ihrem Engagement für die Sache und der Qualität ihrer Produktionen überzeugt und begeistert. Wir wünschen uns, dass diese Begeisterung ansteckt und Wirkung entfaltet.“



Staatssekretär Ralf Kleindiek betonte in seinem Grußwort: „Musik eignet sich hervorragend dazu, Brücken zwischen Menschen und zwischen den Kulturen zu bauen. Sie überwindet Grenzen auch ohne Worte. Viele Geschichten, die in den für den Medienpreis LEOPOLD nominierten Produktionen erzählt werden, unterstreichen den Gedanken, dass Vielfalt auch Bereicherung bedeutet.“



Bereits am Vormittag wurde im Rahmen des Kinder-Erzählkonzerts „Carmen – Die schönste Kuh von Spanien“ von Barbara Overbeck (Konzeption und Moderation) und der Jungen Bläserphilharmonie NRW unter der Leitung von Martin Theile nach der Musik von Georges Bizet (arrangiert von Tohru Takahashi) der Sonderpreis POLDI der Kinderjury überreicht. Die Klasse 6cm des Humboldt-Gymnasiums Köln hat die CD „RUMPELSTIL – Vorfreude“ (TARI TARO MUSIC) damit ausgezeichnet. Diese Musikproduktion steht ebenfalls auf der Empfehlungsliste der Expertenjury.



Der Medienpreis LEOPOLD wird seit 1997 alle zwei Jahre vom Verband deutscher Musikschulen mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben. Er gilt als eine der wichtigsten deutschen Auszeichnungen für Musiktonträger für Kinder. Partner des LEOPOLD sind das Kulturradio WDR 3 und die Initiative Hören.



Weitere Informationen sowie alle Preisträger des Medienpreises LEOPOLD 2017/2018 mit Hörbeispielen unter www.medienpreis-leopold.de.



