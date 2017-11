Berlin - Die Berliner Fête de la Musique soll nach den Worten von Kultursenator Klaus Lederer in den beiden kommenden Jahren aus dem Landeshaushalt finanziert werden. Entsprechende Beträge seien im Etatentwurf 2018/19 eingestellt, sagte der Linke-Politiker am Montag im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses. «Wir können garantieren: Es wird eine Fête de la Musique im nächsten Jahr geben.»

Die bisherige Leiterin des Musikfestes, Simone Hofmann, hatte im Juni aus Protest gegen die «unsystematische Finanzierungspraxis» durch das Land ihren Rückzug angekündigt. Lederer sagte, sein Haus stehe derzeit in Gesprächen über die künftige Organisation. Es mache wenig Sinn, diese direkt über die Kulturverwaltung laufen zu lassen. Einzelheiten wollte er noch nicht nennen. Ziel sei in jedem Fall, auch über das Jahr 2019 hinaus Mittel bereitzustellen.

Die traditionelle Musikparty zum Sommeranfang hatte in der vergangenen Saison Zehntausende Besucher. Mehr als 700 Musiker und Bands spielten bei schönem Sommerwetter auf rund 100 Bühnen kostenlos und unter freiem Himmel. Die Fête de la Musique wurde 1982 in Frankreich ins Leben gerufen, um für wenige Stunden die große Zahl von musizierenden Menschen im Land hör- und sichtbar zu machen. Mittlerweile feiern weltweit 540 Städte in 120 Ländern die Fête de la Musique - allein in Deutschland sind es über 50 Städte und Gemeinden.