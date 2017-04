26.04.17 -

Dresden - Die Dresdner Musikfestspiele sind fortan das ganze Jahr über mit prominenten Künstlern in der Heimat präsent. Im neuen Konzertsaal des Kulturpalastes präsentiert das renommierte Festival in den kommenden Monaten unter anderem das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Herbert Blomstedt, die Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenboim, das Jazz at Lincoln Center Orchestra mit Wynton Marsalis sowie die Geigerin Anne-Sophie Mutter und die Pianistin Martha Argerich.