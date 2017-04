Wir haben vor Jahr und Tag uns an alle Rundfunkanstalten gewandt, um Informationen über ihr Radioprogramm in Hinsicht auf Sendungen der Kategorien Neue Musik und Musikfeature zu erhalten. Bislang haben uns allerdings nur hr2-kultur und rbb-kulturradio entsprechende Listen zukommen lassen. Dafür sagen wir im Namen unserer Leserinnen und Leser Dank. Die Früchte dieser Initiative wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Vielleicht ziehen jetzt ja doch noch die anderen Sender nach. Hier also das Maiprogramm von hr2-kultur und rbb-kulturradio.

Änderungen vorbehalten!

hr2-kultur

Web: http://www.hr-online.de/website/rad…

„The Artist's Corner“: samstags ab 23:00 Uhr

„Neue Musik“: donnerstags ab 21.30 Uhr

„Konzertsaal“: ab 20:04 Uhr

04. Mai 2017 (21.30-22.30)

Introducing: Wieland Hoban

Eine Sendung von Michael Rebhahn

11. Mai 2017, (21.30-22.30)

Werkzeuge der Neuen Musik: Dudelsack

von Michael Zwenzner

16. Mai 2017, (20.04-22.00)

Das hr-Sinfonieorchester beim Forum N

Hwayoon Lee, Viola; Jochen Tschabrunn / Sven van der Kuip, Klarinette; Lars Rapp / Konrad Graf / Burkhard Roggenbuck, Schlagzeug; Gregory Vajda, Dirigent: József Sári: Concertino – Lászlo Tihanyi: Passacaglie – Peter Eötvös: Levitation für zwei Klarinetten, Streicher und Akkordeon – Gregory Vajda: DrumsDrumsDrums für drei Schlagzeuger und Orchester (Aufnahme vom 05. Mai 2017 aus dem hr-Sendesaal, Frankfurt)

18. Mai 2017, (21.30-22.30)

„von ausgepressten Citronen“: Der Komponist Claus Kühnl

Porträtiert von Jim Igor Kallenberg

20. Mai 2017, (23:00-00.00)

[Silberlinge 6]: Das Label Gruenrekorder

Vorgestellt von Michael Rebhahn

25. Mai 2017, (21.30-23.00)

Mythos und Moderne: Der Komponist Alberto Ginastera

Porträtiert von Frank Harders-Wuthenow

27. Mai 2017, (23.00-00.00)

Mara Genschel: Villa Genschel

Ein Hörstück

rbb-kulturradio

Web: http://www.kulturradio.de/startseite/index.html

Musik der Gegenwart (jede Woche Montag und Mittwoch 21:04 bis 22:00

03. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Neue Musik aktuell

Mit Andreas Göbel

08. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Der Komponist Helmut Oehring

Mit Margarete Zander. Er wuchs als einziger Hörender in einer gehörlosen Familie auf - und wurde Komponist. Viele seiner Werke arbeiten mit Verbindungen zwischen Klang und Gebärde; oft stehen gehörlose Solistinnen und Solisten neben einem großen Orchester. Helmut Oehring, inzwischen längst eine feste Größe in der Neue Musik-Szene, sieht sein künstlerisches Ideal in einem vokalinstrumentalen Theater, das alle verfügbaren Kunstformen in sich vereinigt.

10. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik 2017

Mit Ulrike Klobes. Die irische Vokalartistin Jennifer Walshe hat bei ihrem Festival-Gastspiel unter dem Titel "All the Many Peopls" die alltägliche Überdosis nutzbringenden und nutzlosen Wissens via Internet zu einem Panorama der alltäglichen Ungeheuerlichkeiten, des Monströsen im allzu Bekannten verdichtet. Hochkultur, verbrüdert mit Trash - der ganze Irrsinn informationeller Überflutung, ästhetisch-musikalisch erfahrbar gemacht in der intensiven Präsenz, mit der Jennifer Walshe agiert. Mitschnitt vom 21. Januar 2017 im Radialsystem V.

15. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Der Komponist Aribert Reimann

Mit Andreas Göbel. Der Berliner Komponist Aribert Reimann ist längst ein Klassiker der Moderne, gefeiert vor allem für seine Lieder und seine Opern. Am 21. Mai feiert "Medea" an der Komischen Oper Berlin Premiere.

17. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik 2017

Mit Eckhard Weber. In seinem großdimensionierten Werk "Face" für Frauenstimme und elf Musiker erweitert der italienische Komponist Pierluigi Billone die vokale Gestaltung in der Musik: "Es geht um die Schwingung des Körpers und den Klang der Stimme, nicht um den musikalischen Ausdruck des Textes. Das Wort kommt zuletzt; die alte Hierarchie wird umgekehrt: der Körper baut, verschlingt, trinkt, spuckt, erbricht oder baut das Wort neu." Mitschnitt am 22. Januar 2017 im Radialsystem V Berlin.

22. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Neue Musik in Ljubljana

Mit Eckhard Weber. In Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut und dem SWR Experimentalstudio findet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Festival für Neue Musik statt, das sich in diesem Jahr auf das Luther-Jubiläum in Kombination mit dem slowenischen Reformator Primoz Trubar konzentriert.

24. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Der Komponist Georges Aperghis

Mit Margarete Zander. Der griechische Komponist Georges Aperghis ist einer der profiliertesten Vertreter des avantgardistischen Musiktheaters in Frankreich. In seinem späten Schaffen kehrt er jedoch immer öfter zum Klavier zurück - dem Instrument, für das er seine frühesten Werke komponiert hat. Ein Kreis schließt sich.

29. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Der Pianist Pierre-Laurent Aimard

Mit Margarete Zander. Er ist einer der vielseitigsten Pianisten, dazu ein akribischer und - wenn es sein muss - unangenehmer Arbeiter. Die Neue Musik nimmt im breiten Repertoire von Pierre-Laurent Aimard seit jeher einen wichtigen Platz ein. Bis heute ist er einer der führenden Interpreten der Werke etwa von Boulez oder Ligeti. Am 2. Juni wird ihm der Ernst von Siemens Musikpreis verliehen.

31. Mai 2017, 21:04 bis 22:00

Neue Musik in Cottbus

Mit Margarete Zander. Seitdem Evan Christ Generalmusikdirektor am Staatstheater Cottbus ist, gibt es dort in jedem Sinfoniekonzert eine Uraufführung. Der Dirigent schärft auf diese Weise das Bewusstsein dafür, dass die klassische Musik lebt. Und er schafft Vertrauen zur Neuen Musik. Evan Christ ist jedoch auch Komponist und bringt am 9. und 11. Juni in Cottbus ein eigenes Werk zur Uraufführung, in dem zum Orchester noch eine Sopranistin und ein Oud-Spieler hinzukommen.