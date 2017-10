Gimme Danger – über den Mythos „The Stooges“. Studiocanal

Ungefähr zeitgleich, als sein letztes Meisterwerk „Paterson“ entstand, bastelte Jim Jarmusch auch an einem Film über The Stooges. Wir erinnern uns, zusammen mit Tom Waits hatte Iggy Pop in seinem Episodenfilm „Coffee and Cigarettes“ einen denkwürdigen Auftritt gehabt. So lag es in der Luft, dass Jarmusch irgendwann die Stooges-Story erzählen würde. Zwischen 1968 und 1973 waren The Stooges auf dem Folk-Label Elektra Records das „link“ zwischen dem Garagenrock der Mid-Sixties und dem Punk-Rock gewesen. Angetrieben wurde diese einflussreiche Band von der „Raw Power“ des Jim Osterberg, der sich Iggy Pop nannte und der sich auf der Bühne mit masochistischer Lust austobte und hämmernde Klassiker schuf wie „Fun House“ oder „TV Eye“. Nach wenigen Jahren war die Band ausgebrannt, und Iggy Pop ging eigene Wege, die ihn zu David Bowie nach Berlin führten. Pop erzählt im Film angeregt über die wilden Zeiten der Band. Angereichert mit alten Konzertmitschnitten entstand ein angenehm altmodischer Film über eine der wichtigsten Band der Sixties.

You’ll Never Walk Alone – die Geschichte eines Songs. Alive

Es ist die Fußballhymne par excellence: „You’ll Never Walk Alone“. Aber woher stammt sie? Diese Frage behandelt diese Spurensuche. Die Suche führt zurück in das Budapest des frühen 20. Jahrhunderts, als Molnar „Liliom“ schrieb. Ein Theaterstück, das zu den großen Volksstücken des Jahrhunderts gehört und das Mitte der vierziger Jahre von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein II in ein klassisches Broadway-Musical verwandelt haben, woraus auch „You’ll Never Walk Alone“ stammt. Die Merseybeat-Gruppe Gerry & The Pacemakers hat den Song in den frühen Sixties zum Hit gemacht, und so ist er beim FC Liverpool gelandet. The rest is history, die dieser Film auf unterhaltsame Weise erzählt.