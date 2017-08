29.08.17 -

Cottbus - Von Coburg nach Cottbus: Alexander Merzyn ist neuer 1. Kapellmeister an Brandenburgs einzigem Staatstheater. Er stellte sich am Sonntag dem Publikum im Branitzer Park in Cottbus bei der Spielplanpräsentation vor, wie das Staatstheater am Montag mitteilte. Der Dirigent war davor seit der Spielzeit 2015/2016 1. Kapellmeister am Landestheater in Coburg in Bayern gewesen.