Oscars, Eurovision Song Contest, Buchmesse – was uns 2017 in Kultur und Medien erwartet. Ein Überblick von Januar bis Dezember.

Das kommende Jahr im Überblick in Sachen Kultur und Medien – von Grammys und Oscars, über die Festspiele im Sommer in Bayreuth und Salzburg bis zur Frankfurter Buchmesse im Herbst. Vorab: Europas Kulturhauptstädte 2017 sind Dänemarks zweitgrößte Stadt Aarhus sowie die Hafenstadt Paphos in Zypern. Was in den einzelnen Monaten ansteht (noch stehen nicht alle Daten genau fest):

JANUAR: Das Jahr startet kulturell wie immer mitten in der amerikanischen Award-Season, der Zeit der Preise. So werden in Beverly Hills die 74. Golden Globes verliehen (7.1.). In Darmstadt gibt die Jury ihr „Unwort“ des Jahres bekannt (10.1.). Außerdem werden die Oscar-Nominierungen bekanntgegeben (24.1.). Das RTL-Dschungelcamp („Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“, 13.-28.1.) zieht wieder zwei Wochen lang Millionen vor den Fernseher. Außerdem findet das Sundance Film Festival statt (19.-29.1.).

FEBRUAR: In Düsseldorf wird der Deutsche Fernsehpreis verliehen (2.2.). Die Filmwelt schaut auf die 67. Berlinale (9.-19.2.). Außerdem werden die wichtigsten Musikpreise der Welt, die Grammy Awards (12.2.) vergeben, am selben Abend auch die British Academy Film Awards BAFTA. Höhepunkt der Filmpreis-Saison ist die 89. Oscar-Verleihung (26.2.). In Wien ist zudem wieder Opernball (23.2.)

MÄRZ: In Hamburg wird die Goldene Kamera zum 52. Mal verliehen (4.3.). Leipzig wird mit seiner Buchmesse Mittelpunkt der lesenden Welt (23.-26.3.) – als Gastland präsentiert sich Litauen. Bei der Grimme-Preisverleihung wird gutes Fernsehen ausgezeichnet (31.3.).

APRIL: In Frankfurt am Main ist Musikmesse (5.-8.4.). Zum 26. Mal wird der Musikpreis Echo (Pop) vergeben (6.4.), erstmals überträgt nun Vox die Gala (früher war es die ARD). Zum 67. Mal wird außerdem der Deutsche Filmpreis vergeben – die Lola (28.4.).

MAI: Der Mai ist wie jedes Jahr der ESC-Monat – das Finale des 62. Eurovision Song Contest geht in Kiew über die Bühne (13.5.; Halbfinals: 9. und 11.5.). Das wahrscheinlich wichtigste Filmfestival – das Festival de Cannes – findet zum 70. Mal statt (17.-28.5.).

JUNI: Im Juni werden voraussichtlich wieder die Preisträger der wichtigen Auszeichnungen Georg-Büchner-Preis und Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verkündet (Verleihung jeweils im Herbst). Auch der Deutsche Webvideopreis (1.6.) und die Broadway-Preise Tony Awards (11.6.) gehen über die Bühne. Die Kunstwelt kommt zur Art Basel zusammen (16.-19.6.).

JULI: Festspielzeit – die Salzburger Festspiele (21.7.-30.8.) locken wieder allerhand Promis an, neuer Jedermann ist Tobias Moretti, neue Buhlschaft Stefanie Reinsperger. Bei den Bayreuther Festspielen (25.7.-28.8.) soll der Australier und Berliner Komische-Oper-Chef Barrie Kosky „Die Meistersinger von Nürnberg“ neu inszenieren.

AUGUST: Im August versammelt sich die Filmwelt im Tessin im Freien auf der Piazza Grande, zum Festival del Film Locarno – es ist das 70. Mal (2.-12.8.). Außerdem stehen wohl die MTV Video Music Awards an.

SEPTEMBER: Anfang des Monats findet das Festival von Venedig (Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, 30.8.-9.9.) statt – bereits zum 74. Mal. Das Toronto International Film Festival läuft meist einige Tage parallel (7.-17.9.). In München ist wieder Wiesn-Zeit: das 184. Oktoberfest steht an (16.9.-3.10.). Außerdem werden wohl die Fernsehpreise Emmy (Primetime) vergeben. Der Deutsche Radiopreis soll in der neuen Elbphilharmonie in Hamburg verliehen werden (7.9.).

OKTOBER: Die Nobelpreisvergaben stehen traditionell in der ersten Monatshälfte an. Bei der 69. Frankfurter Buchmesse (11.-15.10.) ist Frankreich Ehrengast. Zum Abschluss wird der Friedenspreis des deutschen Buchhandels verliehen. Außerdem steht die Verleihung des Publikumspreises Goldene Henne (13.10.) an.

NOVEMBER: Der Deutsche Theaterpreis Der Faust und die American Music Awards sowie der Bambi werden traditionell im November verliehen. Auch die MTV Europe Music Awards gehen über die Bühne.

DEZEMBER: Die Gala zum Europäischen Filmpreis soll 2017 wieder in Berlin stattfinden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) kürt ihr „Wort des Jahres“.