03.05.17 -

Trossingen - Musikhochschulen in Baden-Württemberg fürchten angesichts der Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer ein Ausbleiben internationaler Studenten. An ihrer Hochschule gebe es viele begabte Studenten aus dem Ausland, die ihre Studienzeit bereits jetzt nur knapp finanzieren könnten und gefördert werden müssten, sagte die Rektorin an der Staatlichen Hochschule für Musik in Trossingen, Elisabeth Gutjahr. Die Gebühren stellen künftige Studenten aus dem Ausland daher ihrer Ansicht nach vor große Probleme.