11.09.17 -

Darmstadt - Lieder von Rockgrößen wie Eric Clapton und Rod Stewart sind jetzt offiziell kirchliches Liedgut. Sie stehen in einem Gesangbuch, das die evangelische Kirche in Hessen-Nassau (EKHN) am Sonntag einführte. Rod Stewart sei mit «Sailing» vertreten, heißt es in einer Mitteilung.