DVD-Produktionen

• „Gloria in Excelsis Deo“. Johann Sebastian Bach: Kantaten BWV 30, 69, 191, 232. Hana Blažíková, Robin Blaze, Gerd Türk, Peter Kooij, Bach Collegium Japan, Masaaki Suzuki. Blu-ray BIS-2201 BD (Klassik Center)

• Kraftwerk: 12345678. 3-D Der Katalog. Ralf Hütter, Henning Schmitz, Fritz Hilpert, Falk Grieffenhagen. DVD + Blu-ray KlingKlang Musikfilm / Parlaphone 0190295924928 (Warner)

• Shamans Of The Blind Country – Schamanen im Blinden Land. Michael Oppitz. 5 DVDs, 2 CDs, Arthaus Musik 109294 (Naxos)

CD-Produktionen

Orchestermusik

• „Michail Jurowski in Gohrisch – Internationale Schostakowitsch Tage“. Dmitri Schostakowitsch: Kammersymphonie c-moll op.110a, Aus jiddischer Volkspoesie op.79a; Arvo Pärt: Cantus in memoriam Benjamin Britten; Mieczysław Weinberg: Rhapsodie über moldawische Themen op.47,1. Evelina Dobračeva, Marina Prudenskaya, Vsevolod Grivnov, Staatskapelle Dresden, Michail Jurowski. Berlin Classics 0300935BC (edel)

• Nikolai Medtner: Klavierkonzert Nr. 2 c-moll op.50; Sergej Rachmaninow: Klavierkonzert Nr. 3 d-moll op.30. Marc-André Hamelin, London Philharmonic Orchestra, Vladimir Jurowski. Hyperion CDA68145 (Note 1)

Oper

• „Stravaganza d’Amore!“ The Birth of Opera at the Medici Court 1589-1608. Werke von Lorenzo Allegri, Antonio Brunelli, Giovanni Battista Buonamente, Giulio Caccini, Emilio de Cavalieri, Girolamo Fantini, Marco da Gagliano, Cristofano Malvezzi, Luca Marenzio, Alessandro Orologio, Jacopo Peri, Alessandro Striggio. Pygmalion, Raphaël Pichon. 2 CDs HMM 902286.87 Harmonia Mundi France (hm)

• Bohuslav Martinů: Die griechische Passion. Rolf Romei, Dshamilja Kaiser, Markus Butter, Wilfried Zelinka, Manuel von Senden, Tatjana Miyus, Taylan Reinhard u.a. Chor & Extrachor der Oper Graz, Grazer Philharmonisches Orchester, Dirk Kaftan.

2 CDs Oehms OC 967 (Naxos)

Kammermusik

• Ernest Chausson: Konzert für Klavier, Violine und Streichquartett D-Dur op.21; César Franck: Sonate für Klavier und Violine A-Dur. Isabelle Faust, Alexander Melnikov, Salagon Quartet. Harmonia Mundi HMM 902254 (hm)

Tasteninstrumente

• Johannes Brahms: Intermezzi op.117 Nr.1-3, Klavierstücke op.118 Nr.1-6, Klavierstücke op.76 Nr.1-4. Arcadi Volodos. Sony 88875130192

• „Mallorca Edition Historische Orgeln“. Werke von Antonio Soler, Domenico Scarlatti, José Lidón, Sebastián Aguilera de Heredia, Pablo Bruna. Martin Schmeding. 6 SACD Cybele CYB001404 (Klassik Center)

Chorwerke

• Felix Mendelssohn Bartholdy: Lieder im Freien zu singen. Kammerchor Stuttgart. Frieder Bernius. Carus 83.287 (Note 1)

Alte Musik

• Jean Guyot: Te Deum Laudamus, Te Deum Patrem, O florens rosa, Amen dico vobis, Accepit Jesus panem, Prudentis virgines, Omni tempore, Adorna thalamum, Noe noe genuit puerpera, Ave Maria Signum Magnum. Terry Wey, Tore Tom Denys, Achim Schulz, Tim Scott Whitesley, Unfried Staber, David Allsopp, Cinquecento Renaissance Vokal. Hyperion CDA68180 (Note 1)

Klassisches Lied & Vokalrecital

• „Grand Opera“ Giacomo Meyerbeer: Arien und Szenen aus Le Prophète, Robert le Diable, L’Africaine, Les Huguenots, Il Corciato in Egitto, L’Étoile du Nord, Alimelek oder die beiden Kalifen, Le Pardon de Ploërmel, Emma di Resburgo, Ein Feldlager in Schlesien. Diana Damrau, Charles Workman, Laurent Naouri, Kate Aldrich, Joanna Curelaru, Orchester und Chor der Nationaloper Lyon. Emmanuel Villaume.

Erato 0190 2958 48996 (Warner)

Historische Aufnahmen

• „Karl Böhm – The Early Years 1935-1949“. Werke von Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Anton Bruckner, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Robert Schumann, Johann Strauss, Richard Strauss, Max Reger, Richard Wagner und Carl Maria von Weber. Mit Kirsten Flagstadt, Christel Goltz, Elisabeth Höngen, Esther Rethy, Elisabeth Schwarzkopf, Margarete Teschemacher, Eugen Fuchs, Josef Hermann, Hans Hermann Nissen, Set Svanholm, Edwin Fischer, Walter Gieseking, Wilhelm Backhaus, Willi Boskovsky, Wolfgang Schneiderhan, Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Philharmonie Orchestra, Karl Böhm. 19 CDs Warner Classics 0190 2958 86721

Zeitgenössische Musik

• Milica Djordjević: Death of the Star-Knower, Phosphorescene, … würde man denken: Sterne, how to evade?, Do You Know How to Bark?, Manje te u majke groze, faíl. Arditti Quartet, Truike van der Poel, Christine Chapman, Hannah Weirich, Marco Blaauw, Bruce Collings, Florentin Ginot, Peter Veale, Teodoro Anzellotti, Ensemble musikFabrik. Johannes Schöllhorn. Wergo 64222 Deutscher Musikrat edition zeitgenössische Musik (Naxos)

Grenzgänge

• Masaa: Outspoken. Traumton 4647 (Indigo)

Jazz

• Benny Green: Happiness! Live at Kuumbwa. Sunnyside SSC1485 (Delta Music)

• Bill Frisell, Thomas Morgan: Small Town. ECM 2525 (Universal)

Filmmusik

• Hanns Eisler: „Hangmen also die!“, „The 400 Million“, „The Grapes of Wrath“. Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Johannes Kalitzke. Capriccio C5289 (Naxos)

Pop

• Spoon: Hot Thoughts. Matador/Beggars Group 140842 (Indigo)

Alternative

• Feist: Pleasure. Polydor 602557-397826 (Universal)

Hard & Heavy

• Avatarium: Hurricanes And Halos. Nuclear Blast NB 3909-0 (Warner)

Club & Dance & Electronic & Experimental

• GAS: Narkopop. Kompakt CD 136 (Rough Trade)

R&B, Soul & HipHop

• Kendrick Lamar: Damn. Interscope (Universal)

Blues

• Kai Strauss: Getting Personal. Continental Blue Heaven CBHCD 2030 (H’Art)

Liedermacher

• Die Grenzgänger: Brot & Rosen. Müller-Lüdenscheidt Verlag MLCD_22 (www.musikvonwelt.de / Broken Silence)

Folk, Singer/Songwriter & Weltmusik

• Tim Grimm And The Family Band: A Stranger In This Time. Cavalier Recordings CR 255619 (Fenn)

• Juana Molina: Halo. crammed discs cram 275 CD 142762 (Indigo)

Hörbuch

• Walter Benjamin: Deutsche Menschen – Eine Folge von Briefen. Christian Brückner. 3 CDs, Edition Parlando ISBN 978-3-941004-94-8 (Argon)

Kinder- & Jugendaufnahmen

• D!e GÄNG. Käptn Peng, Johnny Strange, Sissi Perlinger. Ben Pavlidis. Oetinger audio ISBN 13 426017378-8334