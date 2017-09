08.09.17 -

Freiberg (dpa/sn) - Wenige Tage nach der Wiedereröffnung des Wohn- und Arbeitshauses von Gottfried Silbermann (1683-1753) haben am Mittwoch in Freiberg (Landkreis Mittelsachsen) die Silbermann-Tage zu Ehren des berühmten Orgelbauers begonnen. Zum Auftakt der zwölftägigen Veranstaltung präsentierte das dänische Barockorchester Concerto Copenhagen am Abend in der Petrikirche unter dem Titel «Gli Uccelli - Die Vögel» Konzerte und Sonaten zum Vogelgesang.