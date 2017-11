Leipzig - „25 Jahre Kirchenmusikalisches Institut“ – dieses Jubiläum wird vom 23. bis zum 26. November an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ (HMT) Leipzig begangen. Doch eigentlich ist das Institut schon älter.

Nachdem es 1926 maßgeblich durch Karl Straube gegründet worden war, führte eine nationalsozialistische Studienreform 1941 zu dessen Auflösung. Am 12. November 1992 – also vor 25 Jahren – wurde das Kirchenmusikalische Institut an der Hochschule schließlich wiedereröffnet. Mit Beginn des Wintersemesters 1992/93 hatte es bereits den Lehrbetrieb aufgenommen.

Auf der Homepage des Kirchenmusikalischen Instituts ist folgendes zu lesen: "Am Kirchenmusikalischen Institut verbinden sich eine außergewöhnlich dichte individuelle Betreuung und ein hoher Praxisbezug. Die Studierenden können darüber hinaus regelmäßig mit hochschuleigenen Übungschören als auch mit semiprofessionellen Gastchören und professionellen Orchestern proben.

Die kirchenmusikalischen Bachelor- und Masterstudiengänge beinhalten neben einer vertieften instrumentalen auch eine popularmusikalische und pädagogische Ausbildung, Gemeindepraktika sowie umfangreiche musikwissenschaftliche und kirchlich-theologische Lehrveranstaltungen.

In Wahlmodulen können die Studenten auch Schwerpunkte nach eigenen Interessen setzen. Kurse und Workshops mit namhaften Gastdozenten, Studienreisen ins In- und Ausland, sowie zahlreiche eigene Konzertveranstaltungen ergänzen das reguläre Studienprogramm. Zur evangelischen und katholischen Kirche in Deutschland werden intensive Kontakte gepflegt."

Der 25. Jahrestag der Wiedergründung wird mit Konzerten, einer Diskussionsveranstaltung, einem Tag der Begegnung für ehemalige und aktuelle Studierende und Dozentinnen und Dozenten sowie einem Gottesdienst in der Nikolaikirche gefeiert.

Donnerstag, 23. November, 19.30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Kammermusiksaal/Großer Saal

Orgel plus – Orgelkonzert der Dozenten

Werke von J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, Max Bruch, Gaston Litaize u.a. sowie Improvisationen

für Orgel und Gesang, Posaune, Horn, Flöte u.a. Instrumente

Mitwirkende: Martin Schmeding (Hochschulprofessor des Jahres 2017), Daniel Beilschmidt, Roland Börger, Thomas Lennartz, Tobias Hauschildt, Peter Bruns, Gotthold Schwarz u.a.

Freitag, 24. November, 19.30 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Großer Saal

Orgelkonzert der Studierenden – Preisträger stellen sich vor

Werke von Johann Sebastian Bach, Max Reger, Jehan Alain und Szigmond Zsathmáry sowie Improvisationen

Samstag, 25. November, ab 11 Uhr, HMT, Grassistr. 8, Probesaal (Raum 304)

Tag der Begegnung

mit Diskussion „Kirchenmusik der Zukunft – Zukunft der Kirchenmusik“

Moderation: Rektor der Hochschule für Musik und Theater Leipzig Prof. Martin Kürschner, mit Bischof Dr. Heinrich Timmerevers, Prof. Dr. Peter Zimmerling, KMD Dr. Britta Martini, Prof. Martin Schmeding

und Gespräch „KI-Wiedergründung 1992“ mit Prof. Dr. Christoph Krummacher und Prof. Roland Börger.

Sonntag, 26. November, 11.15 Uhr, Nikolaikirche Leipzig

Universitäts- und Hochschulgottesdienst

mit dem Chor des Kirchenmusikalischen Instituts

Universitätsprediger Prof. Dr. Peter Zimmerling, Prof. Dr. Reinhard Turre, Propst Gregor Giele