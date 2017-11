08.11.17 -

In einem groß angelegten Digitalisierungsprojekt hat das Internationale Musikinstitut Darmstadt (IMD) seit 2010 zentrale Teile seines wertvollen Archivs digital gesichert und in einer Datenbank erschlossen. Mit einem Symposium am 9. November 2017 (10:00 bis 16:00 Uhr, Designhaus Darmstadt) wird die digitale Sammlung öffentlich vorgestellt und ist fortan online recherchierbar.