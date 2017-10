Riga - Mehrere Dutzend Menschen haben in Riga für die Restaurierung des Wagnersaals in der lettischen Hauptstadt demonstriert. Auszüge aus Richard Wagners (1813-1883) Oper Tannhäuser singend zogen sie am Dienstagabend einem Bericht des lettischen Rundfunk zufolge mit Plakaten durch die Innenstadt.

Mit ihrem Protest wollten die Wagnerianer nach eigenen Angaben die staatliche Immobilienverwaltung davon überzeugen, das renovierungsbedürftige Gebäude als Konzert- und Aufführungsraum wiederherzustellen.

Ehe er als Opernkomponist bekannt wurde, hob Wagner von 1837 bis 1839 als Kapellmeister in Riga den Taktstock am städtischen Deutschen Theater. In dem mehrfach umgebauten Gebäude in der heute nach ihm benannten Straße ist seit Ende der 1980er Jahre der Wagner-Konzertsaal - auf Lettisch: Vagnera zale. Der Bau in der Altstadt von Riga ist in schlechtem Zustand und seit fast einem Jahrzehnt geschlossen.