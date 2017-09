In der neuen Saison absolviert der Kreuzchor neben den liturgischen Diensten in der Kreuzkirche mehr als 40 Konzerte im In- und Ausland. Im Oktober reisen die Kruzianer unter Leitung von Chordirigent Peter Kopp nach China. Für Kopp ist es zugleich ein Abschied nach 22 Jahren als Dirigent. Er arbeitet künftig als Rektor der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle.

Erstmals kooperiert der Kreuzchor im Juni 2018 bei den Dresdner Musikfestspielen mit den Wiener Sängerknaben. Bereits im Dezember gastieren die Dresdner zu Weihnachtskonzerten im Berliner Konzerthaus. Ein weiterer Auftritt in der Vorweihnachtszeit ist im Braunschweiger Dom geplant.