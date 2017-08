06.08.17 -

Der virtuose Pianistennachwuchs aus aller Welt misst sich im Herbst in Weimar. 61 hochbegabte junge Musiker aus 23 Ländern haben zum 5. Internationalen Franz Liszt Wettbewerb vom 23. Oktober bis 2. November gemeldet, wie die gleichnamige Hochschule für Musik am Freitag mitteilte. Die Teilnehmer seien maximal 17 Jahre alt. Die Sieger werden in zwei Altersgruppen ermittelt. Der Wettbewerb ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.