In Bayreuth war er seitdem regelmäßig u.a. als Stolzing in Richard Wagners „Die Meistersinger von Nürnberg“, als Erik in „Der fliegende Holländer“ sowie als Parsifal zu erleben. Gastengagements führten Endrik Wottrich u.a. an die Mailänder Scala, die Bayerische Staatsoper, die Semperoper Dresden sowie das Royal Opera House Covent Garden in Partien wie Tannhäuser, Florestan („Fidelio“), Siegmund („Die Walküre“) oder Tambourmajor in Alban Bergs „Wozzeck“. Dem Leipziger Publikum präsentierte sich Endrik Wottrich als Arindal in Richard Wagners „Die Feen“. Außerdem hätte er im Sommer die Partie des Herodes in der Neuinszenierung von Richard Strauss‘ „Salome“ sowie die Partie des Alwa in der Neuinszenierung von Alban Bergs „Lulu“ in der Spielzeit 2017/18 übernehmen sollen. Unser Mitgefühl gilt allen Verwandten und Freunden von Endrik Wottrich.