Der Wettbewerb «Band Clash - back to school», ist offen für alle Musikrichtungen. Für die Regionalfinals in Dresden am 20. Januar und in Leipzig am 27. Januar qualifizieren sich jeweils sieben Bands, die zwischen dem 1. und 8. Dezember online gewählt werden können. Das große Finale findet mit sechs Gruppen im März 2018 in Leipzig statt. Der Sieger wird mit einer Tonstudioaufnahme sowie der Trophäe der besten Nachwuchsband Sachsens belohnt.