Rheinsberg - Die Oper «Tucholskys Spiegel» erlebt in diesem Jahr beim 27. Festivalsommer der Kammeroper Schloss Rheinsberg ihre Uraufführung. Librettist Christoph Klimke hat dafür Originaltexte des Schriftstellers (1890-1935) («Rheinsberg. Ein Bilderbuch für Verliebte») mit eigenen Texten verknüpft, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Vertont wurden die Texte von dem in Berlin lebenden Komponisten James Reynold. Neben jungen Sängern wirkt Countertenor Jochen Kowalski als Tucholskys Alter Ego mit.

Auf dem Spielplan stehen nach Angaben des künstlerischen Direktors Frank Matthus 32 Aufführungen und Konzerte. Die Saison beginnt am Ostersamstag mit dem ersten Konzert der Preisträger eines Gesangswettbewerbs. 350 Opernsänger aus 42 Ländern haben sich dafür beworben. In Finalrunden im Februar in Moskau und Berlin werden die 40 Preisträger gekürt. Sie sind dann in den Opernaufführungen als Solisten und auch in der Operngala zu hören.

Die Kammeroper Schloss Rheinsberg - Internationales Festival junger Opernsänger - wurde 1990 von dem Komponisten Siegfried Matthus gegründet. 2014 übernahm sein Sohn Frank die künstlerische Direktion.