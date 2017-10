21.10.17 (nmzMedia) - Donaueschingen - Der Samstag stand in Donaueschingen im Zeichen der Ensembles und kleineren Besetzungen. Das Ictus Ensemble bot in Hanna Eimermachers Werk „CUT“ eine Performance für Ohr und Auge, und Eugene Chadbourne verblüffte in „German Country and Western“ mit seiner ganz persönlichen Annäherung an Bachs Goldberg-Variationen. Außerdem im heutigen Festival-Videoblog: Martin Schüttlers „My mother was a piano teacher […]“ für Fernensemble und Moderatorinnen und die Klanginstallation „ who cooks for you who cooks for you all“ von Serge Baghdassarians und Boris Baltschun.