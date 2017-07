06.07.17 (Katharina Herkommer) - Regensburg - Terminlich angelehnt an die Tage Alter Musik findet an der Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik in Regensburg einmal im Jahr ein Workshop Alte Musik für alle interessierten Studierenden statt. Einer der weltweit agierenden Künstler, die um Pfingsten im Rahmen des renommierten Festivals auftreten, nimmt sich hier die Zeit, um gemeinsam mit den Studierenden der HfKM an der Interpretation von Werken aus Renaissance und Barock zu feilen und seine ganz persönlichen Tipps aus der Praxis weiterzugeben. In diesem Jahr war der Zinkenist Roland Wilson zu Gast; in unserem kleinen Bericht bekommen Sie einen Einblick in seine Workshop-Arbeit.