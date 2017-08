24.08.17 -

Mit Haydns „Schöpfung“ starten die Berliner Philharmoniker in die letzte Spielzeit unter ihrem langjährigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Am Freitag (25. August) steht der 62-Jährige mit dem bekannten „Jahrhundertwerk“ am Pult, gleichzeitig läuft das Konzert live in der Digital Concert Hall.