Gesucht wurde „Musik, die Bilder evoziert. Ohne Filme, Videos oder Projektionen – nur mit den Mitteln des Orchesters. Musik, die Assoziationen im Kopf der Zuhörenden in Gang setzt, die visuelle Vorstellungskraft befeuert, imaginierte bildliche oder filmische Inhalte inspiriert und dem Publikum über die Ohren etwas vor Augen führt.“ Teilnahmeberechtigt waren Studierende des Instituts für Komposition und Elektroakustik sowie Alumni längstens drei Jahre nach Studienabschluss. Die siebenköpfige Jury, bestehend aus Karlheinz Essl, Barbara Gisler-Haase, Reinhard Karger, Johannes Kretz, Jean-Bernard Matter und Simeon Pironkoff (mdw) sowie Bernhard Günther (Wien Modern) hat folgende Werke ausgewählt:

Víctor Báez ( MEX ): An Orchestra Piece for 43 Missing Students

): An Orchestra Piece for 43 Missing Students Constant Goddard ( LUX , DEU , GBR ): The Idealist, the Jester and the Troll für großes Orchester

, , ): The Idealist, the Jester and the Troll für großes Orchester Shin Kim ( KOR ): Landschaftsmalerei 1 für großes Orchester

): Landschaftsmalerei 1 für großes Orchester Marko Markuš ( CRO ): Nebula für großes Orchester

): Nebula für großes Orchester Mathias Johannes Schmidhammer ( ITA ): Silver Linings für Violoncello und Orchester

): Silver Linings für Violoncello und Orchester Elias Spricht (Razumeiko Illia) ( UKR ): Sonnenfinsternis für Klavier und Orchester

„Die sechs Orchesterstücke sind sehr unterschiedlich und zeigen auf vielfältige Weise, wie Musik auf die Fantasie wirken kann – von quasi narrativer Programmmusik über die Erzeugung starker, fast filmischer Atmosphären bis hin zu starken politischen Bildern“, fasst Festivalleiter Bernhard Günther die getroffene Auswahl zusammen. „Das international zusammengesetzte Ergebnis zeigt auch die Vielfalt der Studierenden an der mdw und das hohe Niveau der jungen Generation“, so Institutsleiter Johannes Kretz.

Die Gewinnerstücke werden am 1. Dezember beim Abschlusskonzert von Wien Modern im ORF RadioKulturhaus uraufgeführt. Es spielt das mdw Orchester Wien Modern unter der Leitung von Jean-Bernard Matter. Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets sind unter www.wienmodern.at erhältlich.

Víctor Báez wurde in Mexico City geboren. Erste musikalische Erziehung in Mexiko. Bachelor- und Masterstudium in Komposition an der Konservatorium Wien Privatuniversität, seit 2009 weiteres Studium an der mdw bei Detlev Müller-Siemens. Workshops und Meisterkurse bei Klaus Lang, Brian Ferneyhough, Marco Stroppa, Misato Mochizuki u.a. Aufführungen in Mexiko und Europa, u. a. Klangspuren Schwaz und Internationales Forum für neue Musik in Mexico City. Regelmäßige Ausstrahlungen im mexikanischen und österreichischen Rundfunk (Ö1, Radio Orange). Zusammenarbeit mit Musikern und Ensembles wie Robert Gillinger, Ensemble LUX, Ensemble Platypus, Ensamble 3 (Mexiko), Ensamble Onix (Mexiko) u.a. Diverse Preise und Auszeichnungen, darunter 7 konsekutive Förderungspreise des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK, 2010–2016) und das Fulbright Stipendium.

Constant Goddard wurde in Luxemburg geboren und studiert Medienkomposition an der mdw Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Iris ter Schiphorst. Er hatte Gesangsunterricht bei Jörg Schneider und ist derzeit Mitglied des Wiener Kammerchores. Sein erstes Streichquartett wurde vom Danel Quartett 2012 während des Vaganza Festivals in Manchester uraufgeführt. Das dritte Streichquartett gewann 2015 den Kompositionswettbewerb der Alban Berg Stiftung, wurde in Wien vom Hugo Wolf Quartett uraufgeführt und tourte anschließend durch Österreich. Er erhielt Aufträge vom norwegischen Ensemble asamisimasa und vom Austrian Jazz Orchestra. 2017 komponierte er u. a. für Zone expérimentale Basel.

Marko Markuš wurde 1990 in Karlovac, Kroatien geboren. Er studierte an der mdw Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Komposition bei Axel Seidelmann, Michael Obst und Michael Jarrell und ab 2012 zusätzlich Medienkomposition und angewandte Musik bei Reinhard Karger. 2015 bzw. 2016 schloss er beide Studien mit Auszeichnung ab. Markuš erhielt bislang verschiedene Stipendien und Förderungen und nahm an bedeutenden internationalen Programmen teil. Daneben ist er als Lehrer für Tonsatz und Gehörbildung tätig. Er lebt seit 2008 in Wien.

Elias Spricht (Illia Razumeiko) wurde in 1989 in Saporischja (Ukraine) geboren. Er studierte am dortigen Musikcollege klassische Gitarre und Musiktheorie sowie Komposition an der National Tchaikovsky Musik Academy in Kyiv. In Wien studierte er Komposition bei Martin Lichtfuss und seit 2015 bis heute elektroakustische Komposition bei Karlheinz Essl. Mit Roman Grygoriv hat er die Festspiele PORTO FRANKO sowie mit Grygoriv und Vlad Troitskyi die Künstlergruppe NOVA OPERA gegründet, wo Illia Razumeiko bis heute als Komponist, Pianist und Performer aktiv tätig ist. Die dort entstandenen Werke wurden in der Ukraine, Mazedonien, Polen, Dänemark und Österreich aufgeführt.

Mathias Johannes Schmidhammer, 1991 in Meran geboren, studierte 2011–2017 Komposition an der mdw Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien bei Michael Jarrell, Johannes Maria Staud, Periklis Liakakis und Axel Seidelmann. Zusätzlich studiert er dort Klavierpädagogik bei Harald Ossberger. Seine Drei Stücke für Klaviertrio wurden als Pflichtstücke für den 6. Internationalen Joseph Haydn Kammermusikwettbewerb 2015 in Wien ausgewählt und im Doblinger-Verlag verlegt. Im Sommer 2016 gewann er mit seinem Ensemblewerk SISU beim Kompositionswettbewerb 70 Jahre Südtiroler Künstlerbund sowohl den 1. Preis der Jury als auch den Publikumspreis. Er erhielt unter anderem Kompositionsaufträge vom Klavierduo Ossberger Marantos, von Alejandro Biancotti (Solocellist des Haydn Orchester Bozen Trient), vom Ensemble airborne extended, vom Ensemble Winkraft Tirol, sowie vom Platypus Ensemble.

Shin Kim wurde 1994 in Seoul, Südkorea geboren. Er begann sein Kompositionsstudium bei Sungki Kim an der Korea National University of Arts und studiert nun im Rahmen des Erasmus-Programms bei Karlheinz Essl an der mdw Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Er komponiert vielfältig, u.a. Konzert-, Tanz- und Bühnenmusik, und arbeitet eng mit Ensembles wie Sonor XXl, Nahree, Kyul u.a. zusammen, teilweise als Ensembleleiter. Seine Werke wurden bei Konzerten im Rahmen von KNUA Organ Series (2014–2017), ISCM Pan Music Festival (2015), KNUA Dance Platform Festival (2016) u.a. aufgeführt.

