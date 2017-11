Den 1. Preis in der jüngeren Kategorie I (bis 13 Jahre) gewann die 13-Jährige Ariya Laothitipong aus Thailand. Ein 2. Preis wurde nicht vergeben, dafür der 3. Preis gleich dreifach: Ihn erspielten sich der 10-jährige Ryan Martin Bradshaw (Slowakei), der 13-jährige Kacper Kuklinski (Polen), der auch den Preis der Junior-Jury gewann, sowie der 11-jährige Ben Lepetit (Deutschland). Ben Lepetit gewann zusätzlich einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines Barockwerkes.



In der älteren Kategorie II (14-17 Jahre) erspielte sich der 17-jährige Schweizer Simon Bürki den 1. Preis. Bürki gewann zusätzlich den Theodor Hlouschek-Sonderpreis der Neuen Liszt Stiftung für die beste Improvisation, den EMCY-Sonderpreis, den Preis der Junior-Jury sowie einen Sonderpreis für die beste Interpretation eines Barockwerkes. Den 2. Preis gewann die 14-jährige Barbare Tataradze aus Georgien, der 3. Preis ging an den in Deutschland lebenden 17-jährigen Südkoreaner Jeonghwan Kim. Kim erspielte sich auch zwei Sonderpreise für die beste Interpretation einer klassischen Sonate sowie eines Werkes von Béla Bartók.



Die Haupt- und Sonderpreise, die fast sämtlich von der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen gestiftet wurden, haben einen Gesamtwert von mehr als 15.000 Euro. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Preisträgerkonzerts am Donnerstagabend, 2. November um 19:30 Uhr in der Weimarhalle statt. In der international besetzten Jury saßen neben Grigory Gruzman (Weimar, Vorsitz) auch Christian Wilm Müller (Weimar, stellv. Vorsitz), Justas Dvarionas (Litauen), Natalia Natsvlishvili (Georgien), Joanna MacGregor (Großbritannien), Thomas Hecht (USA/Singapur), Michael Davidov (Spanien/Israel) sowie Hamsa Al-Wadi Juris (Syrien/Finnland).



Der 6. Internationale Franz Liszt Wettbewerb für Junge Pianisten findet im Jahr 2020 an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar statt.



Als buchstäblich jüngster Wettbewerb der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar wurde der Franz Liszt Wettbewerb für Junge Pianisten im Jahr 2005 ins Leben gerufen. Ähnlich wie beim Weimarer Louis Spohr Wettbewerb für Junge Geiger ist es sein Ziel, dem hochbegabten instrumentalen Nachwuchs eine internationale Plattform zu bieten: In Weimar sollen sich die Musiker auf Augenhöhe begegnen, ihren Leistungsstand vergleichen und voneinander lernen.